Down sendromlu çocuklar yemek yarışmasının kaybedeni olmadı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması gerçekleşti. Birbirinden lezzetli tabakların ortaya çıktığı yarışmada tüm bireyler 1. ilan edildi. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması’nda keyifli görüntüler ortaya çıktı. Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği ve Vega Outlet iş birliğinde gerçekleşen yarışmada, 15 down sendromlu bireyin yanı sıra profesyonel aşçılar etkinliğe katıldı.

TÜM YARIŞMACILAR BİRİNCİ OLDU

Yarışmada özel çocuklar, şefler ile birlikte yemek yaparak hünerlerini sergiledi. Tavuk kategorisinde yemekler yapan özel bireyleri, Başkan Ataç da tezgahlarında ziyaret ederek yemekleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Ataç başta olmak üzere jüri üyeleri yemeklerin tadımını yaptı.

‘HEPSİ BİRBİRİNDEN LEZZETLİ’

Etkinlikte bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Bütün çocuklarımız çok iyi. Bizim geleneksel yaptığımız bir paylaşım. Bunun birincisi, ikincisi yok. Bütün çocuklarımız bizim için aynı değerdeler. Bugün 15 çocuğumuz katıldı. Her yıl olduğu gibi birbirinden lezzetli yemekler ortaya çıktı. Ben çocuklarımızın ellerine sağlık diyorum ve teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ardından yarışmaya katılan özel bireylerin tamamı birinci ilan edildi. Çocuklara madalya ve katılım belgelerinin yanı sıra hediyeleri takdim edildi. Özel bireyler ve aileleri de Başkan Ataç’a düzenlenen etkinlikten ötürü teşekkürlerini iletti. Etkinlik, katılımcı çocukların dans ederek eğlenmesi ile sona erdi.