Eskişehir'de 'Halk Et' ağı genişliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yurttaşların uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Halk Et Market" projesini büyütmeyi sürdürüyor. Eylül ayında açılan ilk şubenin ardından, kentin iki farklı noktasında daha yeni şubeler kapılarını açtı.

Ünlüce, yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. "Söz vermiştik, bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Ünlüce, halkın sofrasına bereket katmayı hedeflediklerini vurguladı.

6 GÜN 8 SAAT HİZMET

​Halk Et Market’in yeni şubeleri Tepebaşı Bölgesi'nde, Esentepe Mahallesi ve Eğitimciler Caddesi'nde; ​Odunpazarı Bölgesinde, Emek Mahallesi ve Tarih Bulvarı’nda hizmete açıldı. Halk Et Marketler haftanın altı günü 10.00 ve 18.00 saatleri arasında hizmet verirken Pazar günleri kapalı olacak.

​"ARACISIZ, KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI"

​Belediye Başkanı Ünlüce, projenin temel amacını ​"Halk Et Marketlerimizin amacı çok net; kaliteli eti, günlük kesim modeliyle aracısız ve uygun fiyatla halkımıza ulaştırabiliyor olmak. Bu marketlerin sofralarımıza bereket, bolluk ve sağlık getirmesini diliyorum" sözleriyle açıkladı.

​SADECE ET DEĞİL, YEREL ÜRÜNLER DE RAFLARDA

​Açılışın ardından marketleri ziyaret eden yurttaşlar, etlerin tazeliğinden ve piyasaya göre daha ekonomik olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür ettiler. Halk Et Marketlerde kıyma, kuşbaşı ve diğer kırmızı et ürünlerinin yanı sıra; Halk Süt ürünleri (süt, peynir, tereyağı), yumurta ve bölgeye özgü yöresel gıda ürünleri de satışa sunuluyor.