Etimesgut, kentin dört bir yanına iftar çadırı kurdu

Etimesgut Belediyesi, ramazan ayının gelişiyle birlikte ilçenin dört farklı noktasında kurduğu iftar çadırlarıyla paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdürüyor. Türkbeyleri, Atakent, Belediye ve Atayurt bölgelerine kurulan iftar çadırlarında, her bir noktada günlük 2 bin 500 kişilik olmak üzere toplamda 10 bin kişiye iftar yemeği ikram ediliyor.

Ramazan süresince on binlerce yurttaş ağırlanacak.

Belediye aşevi personeli tarafından büyük bir özenle hazırlanan yemekler, titizlikle porsiyonlanarak yurttaşlara sunuluyor. Menü planlamasından dağıtıma kadar tüm süreçte düzen ve koordinasyon ön planda tutuluyor.

Oturma düzeni başta olmak üzere tüm detayların özenle düşünüldüğü çadırlarda, özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve ihtiyaç sahipleri için kolaylaştırıcı düzenlemeler yaşama geçirildi.