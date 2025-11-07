Fırsat eşitliği ve vefa buluştu: Pelin Kıyga (Yaşot) Parkı hizmete açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pelin Kıyga (Yaşot) Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Genç yaşta elim bir asansör kazasında yaşamını yitiren Pelin Kıyga’nın anısını yaşatmak amacıyla yapılan parkın açılışına; Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Mehmet Reşit Okumuş, CHP parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kıyga ve Yaşot aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde duygusal anlar yaşanırken, konuşmalarda birlik, vefa ve fırsat eşitliği mesajları öne çıktı.

‘PELİN’İN ANISINI YAŞATAN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Törende ilk olarak söz alan Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Mehmet Reşit Okumuş, duygu dolu bir konuşma yaptı. Okumuş, “Genç yaşta yaşamını yitiren Pelin Kıyga (Yaşot)’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı anıyı yaşatan Belediye Başkanımız Ali Boltaç ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

‘BU PARK HEPİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ’

Törende konuşan CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık, projenin hem anlamı hem de duygusal yönüyle çok kıymetli olduğunu vurguladı. Tıbık, “Bu hizmet bizim için çok değerli ve kıymetli. Mersin Büyükşehir Belediyesi personelimiz olan Pelin kardeşimizin adını yaşatan bu parka ismini veren kıymetli Belediye Başkanımız Ali Boltaç’a yürekten teşekkür ediyorum.Elim bir kazada kaybettiğimiz kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum” diye konuştu.

‘PELİN’İN ADI BİR ÖMÜR YAŞAYACAK’

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, törende yaptığı konuşmada hem vefayı hem de çocuklara yönelik fırsat eşitliğini vurgulayarak, “Yaşot ve Kıyga ailesi için oldukça anlamlı bir gündeyiz. Hayatının baharında elim bir kaza sonucu yaşamdan kopan Pelin Kıyga’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Genç yaşta kuzenini kaybetmiş biri olarak acınızı çok iyi anlıyorum.” diyen Başkan Boltaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fevzi Çakmak Mahallemize yakışan, eksikliğini gördüğümüz bu parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımızın bilim ve uzay temalı olmasının nedeni, çocuklarımız için fırsat eşitliği yaratmak ve onların hayal gücünü desteklemektir. Çocuklarımızın görsel hafızası çok güçlü; biz istiyoruz ki zihinleri açılırken Pelin ablalarını unutmasınlar” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefini anımsatan Başkan Boltaç, “Ulu Önderimizin işaret ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesi’ hedefi doğrultusunda; eğitimde, sağlıkta ve yaşamda fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Pelin’in adı bir ömür yaşayacak, çocuklarımız onu her zaman sevgiyle anacak. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın.” diyerek sözlerini sonlandırdı.