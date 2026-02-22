‘Fitre/Fidye Ver' kampanyası yaşama geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan “Fitre/Fidye Ver”, “Koli Ver” ve “Su Ver” kampanyalarını yeniden başlattı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için 'Fitre/ Fidye Ver' kampanyamızı bu ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim" dedi. "Fitre/Fidye Ver" kampanyası kapsamında yapılan bağışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit ve sistemli bir şekilde ulaştırılacak. Sistem üzerinden tek seferde 5 işlem yapılabilirken 30 günlük fidye seçeneği de yer alıyor. Mansur Yavaş’ın "Ramazan'da dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için destek olmak isteyen hayırseverlerimizi Koli Ver sistemimize davet ediyoruz” diyerek duyurduğu "Koli Ver" kampanyasında da hayırseverler, "https:// koliver.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı gıda kolisi seçeneğiyle destekte bulunabilecek.

İhtiyaç sahibi yurttaşlar için hayata geçirilen bir diğer kampanya ise ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Su Ver” kampanyası oldu. Kampanya kapsamında "https://suver.aski.gov.tr/" adresi üzerinden sosyal yardım alan ailelerin su faturaları ödenebilecek.