Giresun Belediyesi karla mücadelede gece boyu sahadaydı

Giresun’da özellikle yüksek mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrası Giresun Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Yağan kar sonrası vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için harekete geçen karla mücadele ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren sahada görev aldı. Ekipler, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde de ana arterler, hastane yolları ve öncelikli bölgelerde önlem alarak gece boyunca sorunlu yerlerde kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. Sahada ekiplerini yalnız bırakmayan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde takip etti. Sürekli olarak ekiplerden bilgi alan Başkan Köse, yurttaşların güvenli ulaşımı için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve bir sorun yaşanmadığını dile getirdi