Giresun Belediyesi’nden iyilik dolu hizmet

Giresun Belediyesi Aşevi, haftanın belirli günlerinde hanelere sıcak yemek ulaştırıyor. Hijyenik koşullarda ve yüksek kalite standartlarına göre hazırlanan yemekler, kentin dört bir yanında ihtiyaç sahibi yurttaşlarla buluşturuluyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanan yemekleri engelli, hasta ve yaşlı bireylerin evlerine kadar götürüyor.

‘DAYANIŞMA RUHUMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ’

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, aşevinin değerine dikkat çekerek, “Belediye olarak, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sağlıklı ve sıcak yemeğe ulaşması için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik vizyonumuz gereği, kentimizde yaşayan herkese eşit şekilde hizmet götürmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.