Gölbaşı Belediyesinde memurların sosyal denge tazminatı yüzde 120 arttı

Gölbaşı Belediyesinde çalışan memurlar için yüzleri güldüren karar alındı. Memurların yılbaşı ikramiyesi hesaplara yatırılırken sosyal denge tazminatı zam oranları da netleşti. Yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Belediyesinde görevli memurların sosyal denge tazminatı en tavandan yüzde 120 olarak belirlendi.

“SİZLER YÜZDE 200’LERİ HAK EDİYORSUNUZ”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, düzenlenen toplantıda belediye çalışanlarına hitap ederek, alınan kararların bir lütuf değil, emeğin karşılığı olduğunu vurguladı. Odabaşı, “Söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gölbaşı tarihinde ilk defa böyle bir maaş alınacak. Bu zammı gönlümüzden, severek ve isteyerek veriyoruz. Sizler yüzde 200’leri hak ediyorsunuz” dedi.

Belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına yakından tanıklık ettiğini ifade eden Odabaşı, “Canla başla çalışıyorsunuz. Müdürlükleri tek tek ziyaret ediyorum, yapılan işleri yerinde görüyorum. Sahadaki emeği, masadaki gayreti çok iyi biliyorum. Bu yüzden bundan daha fazlasını da hak ettiğinizi yürekten söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Odabaşı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da verirken “İnşallah 2026 yılında da işimize dört elle sarılacağız. Dedikodu yapanlara, aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü burası bizim evimiz, bizim ailemiz. Dedikodu bizden uzak olsun, dayanışma ve kardeşlik hep yanımızda olsun.

Heyecanla, inançla, alın teriyle bu kente hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim fırsat verdikçe sizlere daha iyi imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle, çocuklarınızla güle güle harcayın” sözleriyle konuşmasını tamamladı.