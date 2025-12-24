Gölbaşı Belediyesinden 21 ayda 684 yurttaşa evde bakım hizmeti

Ankara Gölbaşı Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında kendi imkânlarıyla hastaneye gitmesi mümkün olmayan, doktor ya da hastane kontrolü gerektirmeyen; yaşlı, özel gereksinimli ve bakıma ihtiyaç duyan yurttaşların sağlık ekipleri tarafından evlerinde tansiyon ve şeker ölçümleri yapılıyor, yara pansumanları gerçekleştiriliyor. Böylece özellikle ileri yaştaki ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamları kolaylaştırılırken, temel sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanıyor.

Doktor muayenesi ya da hastane kontrolü gerektiren durumlarda ise Gölbaşı Belediyesi yurttaşları yalnız bırakmıyor. Belediye bünyesinde bulunan hasta nakil aracı ve engelli aracıyla, ihtiyaç duyan yurttaşlara güvenli ulaşım desteği sağlanıyor.

21 AYDA 684 KİŞİYE DESTEK

Gölbaşı Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri, kısa sürede geniş bir kesime ulaştı. Son 21 ay içerisinde 684 hasta bu hizmetten faydalandı. Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyenler 0312 485 54 30 numaralı telefondan iletişime geçmesi gerekiyor.

“YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet anlayışı olarak değil, aynı zamanda bir gönül bağı olarak gördüklerini vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Gölbaşı Belediyesi olarak belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Özellikle yaşlılarımız, özel gereksinimli bireylerimiz ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız bizim emanetimizdir. Kendi imkânlarıyla sağlık kuruluşlarına gidemeyen, günlük bakım ve sağlık desteğine ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin her an yanında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur.

Evde sunduğumuz tansiyon, şeker ölçümü ve yara pansumanı hizmetleriyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Ama bunun ötesinde, onların kapısını çaldığımızda yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Bir belediyenin en büyük gücü, vatandaşının duası ve güvenidir. 21 ayda 684 vatandaşımıza ulaşmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz, ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olan, sosyal belediyeciliği lafla değil icraatla ortaya koyan bir anlayışla çalışıyoruz” dedi.