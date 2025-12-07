Gölbaşı’nda gıda ve hijyen denetimleri sıklaştırıldı

Gölbaşı Belediyesi, son dönemde ülke genelinde artış gösteren gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ilçe genelinde kapsamlı gıda ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. İlçedeki restoran, kafe, pastane, fırın, market ve imalathanelerde yapılan kontrollerde işletmelerin üretim alanları, saklama koşulları, kullanılan malzemeler, personel hijyeni ve ürün etiketlemeleri detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde, mevzuata uygun olmayan noktalarda tutanak tutulurken işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar tespit edilen yerler hakkında mevzuat kapsamında işlem başlatılırken işletmelere süre tanındı.

‘VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ZAMAN BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR’

Son dönemde gıda zehirlenmesi vakalarındaki artışın üzücü olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Gölbaşı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı her zaman birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda Zabıta Müdürlüğü ve ilgili birimlerimizle birlikte ilçemizdeki tüm yeme içme işletmelerinde ve imalathanelerde denetimlere ağırlık verdik. Amacımız cezalandırmak değil; doğru üretim, doğru saklama koşulları ve sağlıklı hizmet konusunda işletmelerimize yol göstermek, Gölbaşı’nda güvenli gıda tüketimini garanti altına almaktır. İşletmelerimizin büyük çoğunluğu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermektedir; ancak ‘bir kişinin ihmali bile birçok vatandaşımızın sağlığını riske atabilir’ bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle hem rutin denetimlerimizi artırıyor hem de riskli işletmelerde sürekli takip mekanizması uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız; gördükleri olumsuzlukları bizlere çekinmeden bildirmeleridir. Gıda güvenliği, ancak belediyemiz, işletmeler ve halkımız arasında kurulacak güçlü işbirliğiyle sağlanabilir. Halkımızın sağlığını korumak adına tüm imkânlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceğini işletmelere yönelik bilgilendirici eğitimlerin de planlandığını aktardı.