Kahramankazan Belediyesi’nden çocuklara kış desteği

Kahramankazan Belediyesi, her kış olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havaların etkisini artırdığı günlerde çocukların üşümemesi için mont ve bot dağıtımını sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen saha çalışmalarıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılarak, çocuklara yaş ve bedenlerine uygun kışlık giysiler teslim ediliyor. Belediye ekipleri, yardımların sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir destek olduğunun altını çiziyor. Mont ve botlarını alan çocukların yüzündeki gülümseme, yapılan çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekerek, “"Belediyecilik sadece asfalt dökmek, bina yapmak değildir asıl mesele insanın yüreğine dokunabilmektir. Dayanışma ve paylaşma kültürünü ilçemizde daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.