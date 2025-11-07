Kartal Belediyesi'nde deprem tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi, Marmara Bölgesi’nde eş zamanlı düzenlenecek geniş kapsamlı deprem tatbikatına hazırlık amacıyla bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat, yalnızca ana hizmet binasıyla sınırlı kalmayarak Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşler ile tüm dış birimler ve hizmet noktalarında eş zamanlı olarak uygulandı. Tüm Afet İşleri Müdürlüğü personeli sahada hazır bulundu.

Saat 11.30’da sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, belediye ana binasında görev yapan tüm personel anında ‘Çök-Kapan-Tutun’ pozisyonuna geçerek, senaryo gereği binayı hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye etti.

Gerçek bir deprem anını aratmayan uygulamada, Acil Durum ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu, tahliye sürecini koordine ederek olası yaralı müdahale senaryolarını başarıyla yönetti.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL DEPREM TATBİKATINI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tatbikatı bizzat yerinde takip etti. Sirenlerin çaldığı anda personel ile birlikte ‘Çök-Kapan-Tutun’ hareketini uygulayan Başkan Gökhan Yüksel, ardından görevlilerle koordineli şekilde binadan tahliye oldu.

Tatbikat sonrası yaptığı değerlendirmede, Kartal Belediyesi’nin olası bir afet durumunda anında müdahale edebilecek seviyede olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeden, depreme karşı her an tetikte olmak zorundayız. Bugün de Kartal Belediyesi ailesi olarak, bir ön tatbikatımızı gerçekleştirdik. Depremle yaşamak, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverileri için teşekkür ediyor, bu acıları milletimizin bir daha yaşamamasını diliyoruz.”