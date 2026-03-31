Kartal’da genç mühendis adayları, Makina Hangar’da buluştu... Bilim ve üretimin yanındayız

31.03.2026 13:30:00
Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek FIRST Robotics Competition’a (FRC) katılacak Kartal’daki dört farklı okulun robot takımları, Makina Hangar Bilim, Teknoloji ve Üretim Merkezi’nde düzenlenen buluşmada projelerini tanıttı, deneyimlerini paylaştı.

Gençleri ABD yolculukları  öncesi yalnız bırakmayan  Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizin hayalleri asla yarım kalmayacak; her koşulda bilim ve üretimin  yanında durmaya devam edeceğiz”  dedi.

Kartal Belediyesi’nin gençleri  bilim ve teknolojiyle buluşturan Makina Hangar Bilim, Teknoloji ve  Üretim Merkezi, ilçedeki liselerin  robot takımlarına ev sahipliği yaptı.

ABD’de düzenlenecek FIRST  Robotics Competition’a katılacak  Burak Bora Anadolu Lisesi’nin Bora  Robotics takımı, Atalar Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi’nin  Göktürkler Robotics takımı, Şehit  Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Egles  6948 takımı ile Köy Hizmetleri  Anadolu Lisesi’nin Casque Robotics  takımı, geliştirdikleri inovatif  projeleri tanıttı.

Kartal Belediyesi’nin yaklaşık  10 yıldır ilçedeki okullara FIRST Robotics Competition sürecinde  destek ve sponsorluk sağladığı  programa yaklaşık 80 öğrenci ve  danışman öğretmenler katıldı. Başkan Yüksel de projeleri tek tek  inceleyerek gençlerin heyecanına  ortak oldu. Genç mucitlerin  sunumlarını büyük bir heyecanla  takip eden Yüksel, şunları söyledi:

‘ENGELLERİ KALDIRMAK BİZİM  ÖNCELİĞİMİZ’

“Gençlerimizin projelerini  dinledikçe heyecanım ve umudum  katlanarak artıyor. Bugün burada sadece bir yarışma hazırlığı değil, Kartal’ın teknoloji ekosisteminin  güçlenişini görüyoruz. Gençlerimizin  yurt dışında edineceği deneyim,  sadece bir derece değil, yeni  ufuklar demek. Ekonomik şartlar  ne kadar zor olursa olsun, Kartallı  gençlerimizin dünyayla rekabet  etmesinin önündeki engelleri  kaldırmak bizim önceliğimiz. Ulaşım  desteğimizden teknik imkanlarımıza  kadar her alanda yanlarındayız.”

Yarışma dönüşünde de  öğrencilerle yeniden bir araya gelmek istediklerini dile getiren  Yüksel, takımların edindikleri  tecrübeleri Kartal’daki diğer öğrencilere de aktarabileceği  yeni buluşmalar planladıklarını  kaydetti.

Yüksel ayrıca, ilçede küçük  yaş gruplarına yönelik yazılım ve kodlama eğitimlerinin Makina Hangar’da yaygınlaştırıldığını hatırlatarak, robotik alanında deneyim kazanan lise  öğrencilerinin ilerleyen süreçte kendilerinden küçük öğrencilere rol model olabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda  öğretmenlere, çalışma arkadaşlarına, öğrencilere ve  ailelere teşekkür eden Yüksel, bu  sürecin Kartal için çok kıymetli  bir teknoloji ve üretim yolculuğu  olduğunu vurguladı. Programın devamında genç  mühendisler, VR deneyim alanında  sanal gerçeklik gözlükleriyle  oyun oynama fırsatı buldu. Bu  bölümde gençler, merkezin farklı  teknoloji uygulamalarını yakından deneyimleyerek hem eğlenceli hem öğretici bir süreç yaşadı.

#Kartal Belediyesi