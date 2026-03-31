Kartal’da genç mühendis adayları, Makina Hangar’da buluştu... Bilim ve üretimin yanındayız

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek FIRST Robotics Competition’a (FRC) katılacak Kartal’daki dört farklı okulun robot takımları, Makina Hangar Bilim, Teknoloji ve Üretim Merkezi’nde düzenlenen buluşmada projelerini tanıttı, deneyimlerini paylaştı. Gençleri ABD yolculukları öncesi yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizin hayalleri asla yarım kalmayacak; her koşulda bilim ve üretimin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Kartal Belediyesi’nin gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan Makina Hangar Bilim, Teknoloji ve Üretim Merkezi, ilçedeki liselerin robot takımlarına ev sahipliği yaptı.

ABD’de düzenlenecek FIRST Robotics Competition’a katılacak Burak Bora Anadolu Lisesi’nin Bora Robotics takımı, Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Göktürkler Robotics takımı, Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Egles 6948 takımı ile Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nin Casque Robotics takımı, geliştirdikleri inovatif projeleri tanıttı.

Kartal Belediyesi’nin yaklaşık 10 yıldır ilçedeki okullara FIRST Robotics Competition sürecinde destek ve sponsorluk sağladığı programa yaklaşık 80 öğrenci ve danışman öğretmenler katıldı. Başkan Yüksel de projeleri tek tek inceleyerek gençlerin heyecanına ortak oldu. Genç mucitlerin sunumlarını büyük bir heyecanla takip eden Yüksel, şunları söyledi:

‘ENGELLERİ KALDIRMAK BİZİM ÖNCELİĞİMİZ’

“Gençlerimizin projelerini dinledikçe heyecanım ve umudum katlanarak artıyor. Bugün burada sadece bir yarışma hazırlığı değil, Kartal’ın teknoloji ekosisteminin güçlenişini görüyoruz. Gençlerimizin yurt dışında edineceği deneyim, sadece bir derece değil, yeni ufuklar demek. Ekonomik şartlar ne kadar zor olursa olsun, Kartallı gençlerimizin dünyayla rekabet etmesinin önündeki engelleri kaldırmak bizim önceliğimiz. Ulaşım desteğimizden teknik imkanlarımıza kadar her alanda yanlarındayız.”

Yarışma dönüşünde de öğrencilerle yeniden bir araya gelmek istediklerini dile getiren Yüksel, takımların edindikleri tecrübeleri Kartal’daki diğer öğrencilere de aktarabileceği yeni buluşmalar planladıklarını kaydetti.

Yüksel ayrıca, ilçede küçük yaş gruplarına yönelik yazılım ve kodlama eğitimlerinin Makina Hangar’da yaygınlaştırıldığını hatırlatarak, robotik alanında deneyim kazanan lise öğrencilerinin ilerleyen süreçte kendilerinden küçük öğrencilere rol model olabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda öğretmenlere, çalışma arkadaşlarına, öğrencilere ve ailelere teşekkür eden Yüksel, bu sürecin Kartal için çok kıymetli bir teknoloji ve üretim yolculuğu olduğunu vurguladı. Programın devamında genç mühendisler, VR deneyim alanında sanal gerçeklik gözlükleriyle oyun oynama fırsatı buldu. Bu bölümde gençler, merkezin farklı teknoloji uygulamalarını yakından deneyimleyerek hem eğlenceli hem öğretici bir süreç yaşadı.