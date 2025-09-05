Kastamonu’da 100. Yıl Şapka Oratoryosu büyük ilgi gördü

Ülkemizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük devrimlerinden biri olan Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 100’üncü yılı, devrimin şehri Kastamonu’da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 100 yıl önceki büyük devrimin coşkusunu şehre taşıyan Kastamonu Belediyesi, Cumhuriyetin çağdaşlaşma idealine ithafen hazırlanan 100. Yıl Şapka Oratoryosu’nu yurttaşlarla buluşturdu. Etkinliğe Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Belediye Başkan Yardımcıları Eda Büyükdemirci ve Alican Yılmaz, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak, İlçe Başkanı Damla Yılmaz Özcan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‘LAYIĞIYLA YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce Kastamonu’ya geldiğini anımsattı. Atatürk’ün büyük bir devrim olan Şapka ve Kıyafet Inkılabı’nı Kastamonu ziyaretinde ilan ettiğini kaydeden Büyükdemirci: “Biz de yüz yıl sonra bu büyük devrimin ve onurlu ziyaretin anısını mümkün olduğunca layığıyla yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da bir hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenledik. Bunların içinde bizi en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi aslında bu oratoryomuzdu. Hepsi bambaşka mesleklere sahip, farklı meşguliyetleri olan pek çok Kastamonulu, metninden sesine, sahneye koyuluşuna kadar bu oratoryoyu dayanışma ve fedakârlıkla yüzüncü yıla armağan etmek istedi. Bugün burada sahne alacak olan, oratoryoda yer alacak bütün üyeler, Atatürk’e, büyük bir devrimciye bir selam göndermek istediler. Onların heyecanını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.