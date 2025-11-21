Kırıkkale Belediyesi’nden anne adaylarına ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak

Kırıkkale Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, kentteki anne adaylarına şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanma olanağı sağlandı. Proje, gebelik süreci ile doğum sonrası üç aylık dönemi kapsayarak, anne adaylarının sağlık kuruluşlarına daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Protokol kapsamında anne adayları, Kırıkkale Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Uygulamadan faydalanmak isteyen anne adayları, Eski Tıp Fakültesi yerleşkesindeki “Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Bilgilendirme Sınıfı”, mahallelerdeki aile sağlığı merkezleri, Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği ve Gebe Bilgilendirme Okulu üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kayıt işlemleri sonrası anne adaylarına ücretsiz ulaşım kartı verilecek.

87 ANNE ADAYI 3 BİN KEZ FAYDALANDI

Kırıkkale Belediyesi, uygulama ile anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, güvenli ve konforlu şekilde geçirmesini hedefliyor. Ücretsiz ulaşım kartına sahip anne adayları, gebelik dönemi ve doğum sonrası üç aylık süreç boyunca toplu taşıma hizmetlerinden sınırsız yararlanabilecek. Projenin başladığı günden bu yana 87 anne adayı uygulamadan toplam 3 bin kez faydalandı.