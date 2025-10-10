Kırıkkale Belediyesi'nden eğitime destek

Kırıkkale Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı ücretsiz LGS hazırlık kurslarını bu yıl da sürdürüyor.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle özel dershanelere gidemeyen öğrenciler için Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kurslara bu yıl 130 öğrenci katılıyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın talimatıyla hayata geçirilen ve büyük ilgi gören kurslar kapsamında, öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği de sağlanıyor. Belediye Başkanı Önal, Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek ders başı yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Önal, onlara kaynak kitaplarını kendi elleriyle dağıttı. Önal ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Ücretsiz LGS kurslarımız ile gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezimizde ders başı yapan 130 öğrencimizi ziyaret ederek öğrencilerimize kaynak kitaplarını dağıttık, onların heyecanına ortak olduk. Çünkü biz inanıyoruz: Eğitimde fırsat eşitliği, yarının güçlü Türkiye’sidir!”

Kırıkkale Belediyesi’nin eğitime yönelik bu desteği, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılanıyor. Yetkililer, kursların yıl boyunca devam edeceğini ve öğrencilere rehberlik hizmeti de sunulacağını belirtti.

Başkan Önal’a ziyaretinde Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, Ayşe Özçam ve birim müdürleri eşlik etti.