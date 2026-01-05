Kırıkkale Belediyesi temizlik işçisi bulduğu 30 bin lirayı yetkililere teslim etti

Kırıkkale Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan Emirhan Aydın, cadde temizliği yaptığı sırada bulduğu yaklaşık 30 bin lirayı polis ekiplerine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Olay, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı’nda bulunan yaya geçidinde yaşandı. Rutin temizlik çalışmasını sürdüren Aydın, yerde bulunan bir poşeti almak istediği esnada içinde para olduğunu fark etti. Poşeti kontrol eden Aydın, yüksek miktarda para bulunduğunu görünce durumu vakit kaybetmeden amirlerine bildirdi. Kırıkkale Belediyesi Temizlik Amiri Ramazan Altıntop ile birlikte İstiklal Polis Merkezi’ne giden Aydın, poşet içerisindeki parayı polis ekiplerine teslim etti. Bulunan paranın sahibine ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Emirhan Aydın, “Yerde bulduğumuz paranın en kısa sürede sahibine ulaşması için polise teslim etmeyi görev bildik” ifadelerini kullandı.