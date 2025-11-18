Kırıkkale’de 'Çocuklarımız Üşümesin' kermesi düzenlenecek

Kırıkkale Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Mahalle Konakları’nda eğitim alan kursiyer kadınların el emeği ürünlerinin yer alacağı “Çocuklarımız Üşümesin” kermesi 21 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kermesten elde edilecek gelir, Kırıkkale Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek kermes, 21 Kasım 2025 Cuma günü 10.00–17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte kursiyerlerin hazırladığı kıyafet ve çeşitli el işi ürünler satışa sunularak çocuklar için dayanışma örneği sergilenecek.