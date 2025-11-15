Kültür ve Mizah buluştu: 9. Ulusal Fıkra Canlandırma finali Akşehir’de şenlik havasında geçti!

Akşehir,Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocukların kahkahası, sahne heyecanı ve kültürel zenginliği ile dolu bir güne ev sahipliği yaptı. 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması’nın Türkiye finali, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde tamamlandı.

Yıllardır çocukların sahneye adım attığı büyük organizasyonlardan biri haline gelen yarışma, bu yıl da sahne performansları, kültürel buluşmalar ve ulusal boyutta katılımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Törene Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, SÜNHAM Müdürü Kadir Öztaş, Selçuk Üniversitesi MYO Müdür Yardımcısı Soykan Uysal ve protokol üyeleri katıldı.

BİRİNCİLİĞİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ KAZANDI!

Program, Türkiye finaline yükselen ekiplerin sahne performanslarıyla başladı. Her ekip kendi fıkrasını farklı bir yorumla sahneye taşıdı; kimi müzikle, kimi dansla, kimi modern yorumlarla izleyiciyi hem güldürdü hem düşündürdü.

Final değerlendirmesi sonucunda Türkiye birinciliğini İç Anadolu Bölgesi’nden “Yine Mi Sen?” rumuzlu ekip, ikinciliği “Yükselen Yıldızlar” rumuzlu ekip, üçüncülüğü ise “Aronyalar” ekibi kazandı. Ayrıca “Gırgır Şamata” ekibi Tağrık Buğra Özel Ödülü’ne, “Kıssadan Perde” ekibi Nimetullah Nahcivani Özel Ödülü’ne, “Umut Çiçekleri” ekibi Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü’ne ve “Efsane” ekibi Hacı İbrahim Veli Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Tüm ekipler sahne performanslarıyla mizahın birleştirici gücünü ve çocukların yaratıcı dünyasını bir kez daha gözler önüne serdi. Final gösterilerinin ardından sahne, uluslararası bir sunuma ev sahipliği yaptı: Özbekistan’dan gelen Doç. Dr. Jumali Shabanov ve Uzm. Anvar Yusupov, Hoca Nasreddin Efendi geleneğinin Özbekistan’daki yansımalarını anlatarak salonu kahkahaya boğan bir sunum gerçekleştirdi. Kendi kültürel miraslarını tanıtmaları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bu yıl yapılan şartname değişikliğiyle, Akşehir’de düzenlenen yerel yarışmanın birincisi olan Akşehir TAK Okulları ekibi de finalde sahne aldı. Kendi başarılarını Türkiye finali sahnesinde taçlandıran ekip, Akşehir Belediyesi Özel Ödülünün sahibi oldu.

“NASREDDİN HOCA, TÜRK DÜNYASININ ORTAK GÜLÜMSEMESİDİR”

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, tören sonunda yaptığı konuşmada hem yarışmanın kültürel önemine hem de Akşehir’in bu mirastaki yerine vurgu yaptı:

“Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Akşehir’i görünce neden böylesine efsane bir şehir olduğunu herkes hissediyor. Özbekistan’dan gelen dostlarımızla aynı kültürün ortak değerlerini paylaşmak gurur verici. Nasreddin Hoca, zor zamanlarda bile gülümsemeyi öğütleyen büyük bir bilgedir ve tüm Türk dünyasının ortak mirasıdır. Bu etkinliğin Akşehir’in mizahın merkezi olarak yıldızını daha da parlatacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm çocuklara, öğretmenlere ve velilere teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Köksal, tüm öğrenci ekipleriyle tek tek ilgilenerek tebrik etti ve günün anısına fotoğraf çekildi.





