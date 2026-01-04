Ortahisar'da kadın sohbetleri ile kadınlar, daha bilinçli, daha güçlü

Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, ‘Güçlü, sağlıklı ve bilinçli kadınlar için buluşuyoruz’ sloganıyla düzenlenen Kadın Sohbetleri, Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasında bulunan kurs merkezinde düzenlenen programla devam etti. ‘Kadın sağlığı’, ‘psikolojik destekler’ ve ‘kadınların hukuki hakları’ konularında ayrıntılı bilgilerin verildiği programa CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Birsen Karaahmet, CHP Ortahisar İlçe Başkan Yardımcısı Sevilay Hacıfettahoğlu ve kursiyer kadınlar katıldı.

OP. DR. TOPALOĞLU KADIN HASTALIKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU

Programda Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Duygu Doğdu Topaloğlu, kadın sağlığının korunmasında düzenli kontrollerin önemi, erken teşhisin hastalıkların önlenmesindeki rolü, rahim ağzı kanseri taramaları ve HPV aşısı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Topaloğlu, kadınların sağlık hizmetlerinden zamanında yararlanmasının ve düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

UZMAN PSİKOLOG AKÇAY, PSİKOLOJİK ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARINI ANLATTI

Uzman Psikolog İrem Tuğba Akçay ise psikolojik şiddetin bireylerin ruhsal ve sosyal yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, sağlıklı iletişim ve psikolojik destek hizmetlerinden faydalanmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akçay, psikolojik iyi oluşun yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

AVUKAT ÇAĞLA ÖZGÜR’DEN KADIN DAYANIŞMASI VURGUSU

Kadın ve çocuk hakları alanında çalışmalar yürüten Avukat Çağla Özgür de kadınların hukuki hakları, şiddetle mücadelede başvurulabilecek yasal mekanizmalar, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler ile aile hukuku konularında katılımcılara bilgi verdi. Kadın dayanışmasının önemine dikkat çeken Özgür, kadınların haklarını bilmelerinin güçlenmenin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti. Karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde ilerleyen programda, katılımcı kadınlar merak ettikleri konuları uzmanlara doğrudan sorma fırsatı buldu.

Bu tür etkinliklerin farklı mahallelerde ve kurs merkezlerinde sürdürülmesini isteyen kadınlar, yapılan bilgilendirmelerin kendileri için yol gösterici ve çok faydalı olduğunu belirterek Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür ettiler.