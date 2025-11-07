“Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” düzenlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle yürütülen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı üç yıllık yolculuğunu “Adına Ortaklaşa Dedik” başlıklı kapanış etkinliğiyle tamamladı.

6 Kasım 2025’te Feriye’de düzenlenen etkinlik gün boyu süren oturumlar, film gösterimi ve müzik performanslarıyla zenginleşti; ayrıca İKSV’nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı.

Etkinliğe Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Türkiye’nin farklı şehirlerinden belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri, kültür profesyonelleri ve sanatçılar katıldı.

ORTAKLAŞA PROGRAMINDA YEREL KÜLTÜREL İŞBİRLİKLERİ KONUŞULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle yürütülen “Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” kapsamında, “Türkiye Yerel Kültürel İşbirlikleri” başlıklı panel Feriye’de gerçekleştirildi.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan konuşmacı olarak katıldı. Panelde, yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanında geliştirdiği projeler, kültürel işbirlikleri ve bu çalışmaların kent yaşamına etkileri ele alındı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, konuşmasında kentin kültür-sanat potansiyelini artırmayı amaçlayan “Motorhane Kültür Ağı” projesini tanıttı. Proje kapsamında Merzifon’da kültürel üretim ve paylaşım alanlarının güçlendirildiğini belirten Kargı, yerelde geliştirilen işbirliklerinin kalıcı etkiler yarattığını ifade etti.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise ilçede yürütülen kültür-sanat çalışmalarını paylaşarak, Borçka Tiyatro Festivali ve Demir Elma Festivali örnekleri üzerinden yerel değerlerin korunması ve kültürel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece moderatörlüğünde gerçekleşen panel, yerel yönetimlerin deneyimlerinin paylaşılmasına ve yeni kültürel işbirliklerinin zeminine katkı sağladı.

Program sonunda başkanlar, kültür ve sanat odaklı projelere destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’e, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’a, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Geçici Maslahatgüzar Jurgis Vilcinskas’a ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece’ye misafirperverliklerinden dolayı şükranlarını sundu.