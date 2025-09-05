Safranbolu, küresel iklim mücadelesinde imzacı oldu: ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ tamamlandı

Safranbolu Belediyesi, Belediye Başkanı Mimar Elif Köse’nin koordinasyonunda, 2024 yılı Haziran ayında başlattığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) sürecini tamamladı. Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imzacı olan Safranbolu, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik projeleri hayata geçirmek için kapsamlı bir yol haritası ortaya koydu. Hazırlanan raporda, kentin mevcut karbon ayak izinin tespiti, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği artırıcı uygulamalar ve iklim değişikliğine uyum çalışmaları gibi başlıklar yer aldı. SECAP kapsamında, Safranbolu’nun 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde düşürmesi hedefleniyor. Başkan Köse, çalışmanın yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal faydalar da sağlayacağını vurgulayarak, “Safranbolu’yu geleceğe daha temiz, yaşanabilir ve dirençli bir kent olarak taşımak için kararlıyız. Bu plan, sadece bir belge değil, hepimizin yaşamına dokunacak bir dönüşümün başlangıcıdır” dedi. Raporda, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji tasarrufunu teşvik eden belediye uygulamaları, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve iklim dostu şehir planlaması gibi somut adımların kısa ve orta vadede hayata geçirileceği ifade edildi.