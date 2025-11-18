Tarlalardan sofralara “aspir yağı"

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından üretilen aspirler, yağ olarak yurttaşların sofralarında yer almaya başladı.

“HEM SOSYAL HEM TARIMSAL PROJEMİZİ KAPSIYOR”

Belediye Başkanı Mustafa Koçak, tarımsal üretim projeleri kapsamında gerçekleştirilen aspir ekimi ve yağ üretimi ile ilgili yaptığı açıklamasında; “Belediyemize ait tarım arazilerimizde aspir üretimi gerçekleştirdik, hasat edilen aspirlerimizden elde ettiğimiz yağları sosyal yardımlarımızdan yararlanan kıymetli ailelerimize bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışıyla kendilerine ulaştırarak aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçladık" diye konuştu.

Şereflikoçhisar Belediyesi “Tarım Danışmanlık Birimi” kontrolünde üretimi gerçekleştirilen aspir bitkisinin yağ üretiminden sonra kalan posaları yine tarımsal üretimde gübre olarak değerlendiriliyor. İlçedeki tarımsal üretimin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Şereflikoçhisar Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen projelerle sürekli desteklendiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Koçak, “İlçemizde üretimi desteklemeye devam ediyoruz, aspir üretiminde çiftçilerimize yüzde 50 hibeli aspir tohumu desteklemeleri ön başvurularını almaya başladık, tarım arazilerimizde ürün çeşitliliğini artıyor ve fazla su tüketimi istemeyen bitkilerin üretilmesi konusunda teşviklerde bulunuyoruz” dedi.