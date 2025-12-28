Tepebaşı’nda evde hasta bakımı eğitim programı başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen evde hasta bakımı eğitim programının ikincisi için geri sayım başladı. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek eğitim programı, 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Eğitim, her hafta pazartesi ve salı günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yürütülecek. Suzan Ataman Tüzel tarafından verilecek eğitim programı, toplam altı hafta sürecek. Eğitim programına ilişkin bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/8999 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.