TMMOB Mimarlar Odası Bartın İl Temsilciliği’nde yeni yönetim belirlendi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı Bartın İl Temsilciliği, 15. Dönem Genel Kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan genel kurulda düzenlenen seçimle, önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulunun yeni isimleri belli oldu.

Genel kurulun açılışında gerçekleştirilen divan seçiminde, divan başkanlığına Selim Karakaş, divan üyeliğine ise Selma Çelikyay seçildi. Divan oluşumunun ardından TMMOB Ankara Şubesi gözlemci üyesi Burhan Sevinç, genel kurul üyelerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca Ankara Şubesi tarafından gözlemci olarak görevlendirilen Tibet Sadık Altın da genel kurulda hazır bulundu.

Yapılan oylama sonucunda Bartın İl Temsilciliği’nin yeni dönemde görev yapacak 5 asil ve 5 yedek yönetim kurulu üyesi belirlendi. Böylece Mimarlar Odası Bartın İl Temsilciliği’nin 2027 yılına kadar görev yapacak yeni yönetimi resmen şekillendi.

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler:

S. Selda Çelikyay, Nazlı Kanbur Dursun, Emre Karakaş, Özgenaz Dağ Vural, N. Onat Vural

Yedek Üyeler:

Doğukan Özardıç, Bilge Püskülcü, Sena Şahin, Fatih Özay, Oğuz Gökmen

Genel kurulda ayrıca geçmiş döneme ilişkin çalışma raporu ile mali raporlar görüşüldü. Çalışma raporu Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nazlı Kanbur Dursun tarafından sunulurken, mali rapor ise Sayman Üye Emre Karakaş tarafından genel kurul üyelerine aktarıldı.

“YENİ DÖNEMİN DAHA ÜRETKEN VE VERİMLİ GEÇMESİNİ DİLİYORUM”

Mimarlar Odası Bartın İl Temsilciliği Başkanı Selda Çelikyay, yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunarak tüm oda üyelerine yeni dönemde başarılar diledi. Daha üretken ve verimli bir dönem hedeflediklerini vurgulayan Çelikyay, özellikle meslek içi eğitim çalışmalarının yeni mezun üyeler için büyük önem taşıdığını ifade etti.