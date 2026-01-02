TMMOB, Yerel Yönetimler ve Demokrasi Sempozyumu düzenliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 9-10 Ocak tarihlerinde “TMMOB Yerel Yönetimler ve Demokrasi Sempozyumu” düzenleyecek. Ankara Kızılay’da bulunan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, TMMOB’un paydaşlarının katılım sağlayacağı sempozyumda, belediye yönetimi, çevre politikaları, hukuk ve demokrasi konuları ele alınacak. Gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara Temsilcisi Sertaç Eş de, sempozyumun ikinci gününde gerçekleştirilecek olan “Kent Kültür ve Yaşam Hakkı, Basın Özgürlüğü” konulu oturumda konuşmacı olarak yer alacak. Program takvimi, şöyle açıklandı: