Yüksek mahallelerde karla mücadele başladı

Giresun Belediyesi, yüksek mahallelere yağan yılın ilk karı sonrası olumsuz bir durum yaşanmaması adına gece boyunca ve sabah saatlerinde aralıksız çalıştı.

Karla mücadele ekipleri; Kayadibi, Seldeğirmeni ve Kavaklar mahallelerinde trafik akışının ve yurttaşların yaşamlarının sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeleri için kar küreme çalışması yaptı. Ekipler, olası sıkıntıları ortadan kaldırmak ve günlük yaşamın aksamaması için gerekli çalışmayı yürüttü ve herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise kar yağışına hazırlıklı olduklarını dile getirerek teyakkuzda bekleyen ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi.

Başkan Köse: “Kar yağışı şehrimizin yüksek mahallelerinde kendisini gösterdi. Ekiplerimiz ise kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürdü ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bizler Giresun Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.