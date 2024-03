CHP Bornova Belediye Başkanı Adayı Ömer Eşki: 'Hedef güçlü Bornova'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:52

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:52

CHP Bornova Belediye Başkanı Adayı Ömer Eşki, güçlü Bornova için yola çıktıklarını söyleyerek “Bornova’nın çehresini değiştirecek projelerimiz hazır. Doğayla uyumlu, yaşam alanlarının genişlediği ve çeşitlendiği, tertemiz ve bakımlı sokaklarında mutlu insanların dolaştığı, doğal afetlere dayanıklı, güçlü ve güzel Bornova’yı kuracağız” ifadesini kullandı.

Hedefinin beş yılın sonunda bugünkünden çok daha farkla bir Bornova oluşturmak olduğunu söyleyen Eşki, “Adaylık için hazırlandığımda yedi başlık altında 114 tane projem hazır. En önem verdiklerimden biri ‘doğa ile uyumlu estetik Bornova’ başlığıdır. Bornova’yı tüm çehresiyle beraber değiştirmek istiyoruz. Tek tip tabelaların olduğu, yeşil alanlarının genişlediği, her yerde çiçeklerin olduğu, ışıklandırmanın daha estetik yapıldığı, kamusal alanlarda kent mobilyalarının arttığı ve güzelleştiği, kent sembollerinin ve heykellerin arttığı, bütünselliği olan bir kent haline getirmek istiyoruz. Amacım önümüzdeki beş yıl içinde Bornova’yı, bugünkü haliyle kıyaslanamayacak kadar geliştirmek ve güzelleştirmek. Bunu yapacak enerjiye, vizyona sahibim” diye konuştu.

HER MAHALLEYE AYRI ÇALIŞMA

CHP Bornova Belediye Başkanı Adayı Ömer Eşki, Bornova’yı karış karış bildiğini ve her mahallenin kendi ihtiyacına göre çözümünün hazır olduğunu söyledi.

Bornova’nın her köşesinde sivil toplum kuruluşlarını ve çarşıları ziyaret ederek Bornovalılarla ve esnafla sık sık sohbet eden Eşki, gerek altyapı gerekse üstyapı alanında projelerinin hazır olduğunu belirtti. Güçlü Bornova için artık gün saydıklarının altını çizen Eşki, “Genç ama son derece deneyimli bir ekibiz. Göreve gelir gelmez farkı görmeye başlayacaksınız. Bornova’nın her köşesini, her sokağını bilirim. Her mahallenin ayrı sorunu ve beklentisi var, bizim de her mahalle için ayrı projemiz ayrı çalışmamız var. Bornova içinde hem sanayi hem üniversite hem tarih hem sanat hem de ticaret olan şanlı bir ilçe. Biz de bu şansı sonuna kadar kullanacak, Bornova’yı çok geliştireceğiz” dedi.

YENİLENME SEFERBERLİĞİ

Kendi saha çalışmalarının ve deneyimlerinin yanı sıra çeşitli anketler yaptırarak Bornovalının beklentilerini de aldığını söyleyen CHP’li aday Ömer Eşki, “Gördük ki yol tamiri, park ve bahçelerde bakım, sokak temizliği ve başta pazaryerleri olmak üzere belediye binaların fiziksel ihtiyaçları ve ışıklandırma talepleri, toplam talebin yüzde 80’ini oluşturuyor. Bunlar temel belediyecilik hizmetleridir ve bir aksama kabul edilemez. Biz de Bornova’da bir yenilenme seferberliği oluşturacak, kapasitemizi artıracak, bu sorunları çok hızlı biçimde müdahale edeceğiz. Başta pazaryerleri olmak üzere Bornovalıların da yoğun olarak kullandığı fiziksel alanlarımızın tamir bakımı için ayrı bir birim oluşturulacak. Yol, kaldırım, asfalt ve temizlikle ilgili yoğun şikâyet var. Hızlı müdahale için hem ekip sayısı artacak hem de ‘Yıldırım Müdahale Ekipleri’ kuracağız. Asfalt tamiratında yeni nesil asfalt robotlarından iki adet alıp hızımızı arttıracağız. Bornovalı komşularımız çok kısa zamanda değişimi hissedecek” diye konuştu.

EROS KLİNİĞI AÇILACAK

Köklü değişiklik olacak alanlardan birinin de veterinerlik hizmetleri olacağının altını çizen Eşki, sokak hayvanları için bakım ve tedavi alanlarının ve ekiplerinin gelişeceğini söyledi. Eşki, “Bornova’mız ‘Pati Dostu Belediye’ olacak. Büyükpark’ta bir alanı kedi kliniğine dönüştürecek ve İstanbul’da canice katledilen zavallı kedi Eros’un adını vereceğiz” dedi.

Her canlının yaşam hakkına saygı duymak gerektiğinin altını çizen Eşki, “Hem Eros’un ve Türkiye genelinde binlerce zavallı sokak canımızın yaşadıklarına dikkat çekmek istiyoruz. Veterinerlik hizmetleri müdürlüğümüzün mevcut kapasitesini geliştirip personel ve araç desteği sağlayacağız. Merkezde ameliyathanenin genişlemesi, röntgen gibi çeşitli cihazlar alınacak. Bornova çok büyük bir ilçe, daha yaygın ve hızlı şekilde müdahale etmek için sokak köpeklerini kısırlaştırmak için gezici kamyonlarımız olacak. Yaralanan hayvanlarımız için motorlu doktorlarımız olacak. Sokak köpeklerinin belirli aralıklarla eğlenceli vakit geçirebilecekleri için sekiz dönümlük bir alanı köpek parkına çevireceğiz” diye konuştu.

Sosyal destekleri de hem hacim hem de nitelik olarak geliştirmeyi planladıklarını ifade eden Ömer Eşki, “Sosyal devlet bizim demokratik sol anlayışımızın özünü oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyal desteklere ayırdığımız payı artıracağız. Geçmişte yapılmış ve büyük başarı elde etmiş sosyal marketleri canlandırmayı düşünüyoruz. Buraları gerek kadın kooperatifleri gerekse tarımsal üretim kooperatifleri ürünleriyle de destekleyerek desteğe ihtiyaç duyanların yanında olacağız. Bu desteklerin sadece miktarını değil, bu alandaki bakış açısını da geliştirecek, destek faaliyetlerini belediyemizin diğer hizmetleriyle bütünleştireceğiz. Destek alan ailede okula giden çocuk varsa kırtasiye yardımı, bebek varsa onunla ilgili destekler otomatik devreye girecek. Ayrıca belediyemiz bünyesinde 10 yıla yakın süredir hizmet veren istihdam ofisi sosyal destek alanların istihdamı için çalışacak. Bu sayede ailenin kendi ayakları üzerinde durması için gayret edilecek” diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN PARTİSİ KAZANACAK

31 Mart seçimlerine AKP’nin kendi logosunu bile kullanamadan girdiğinin altını çizen CHP adayı Eşki, “İzmirlilerin içi ferah olsun. Bu seçimi Atatürkçüler kazanacak. Bornova başta olmak üzere İzmir’in pek çok ilçesinde ve büyükşehir belediyesi seçimlerini açık ara kazanacağız. Yandaş medyası üzerinden ülkeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışıyor ama çarşının, pazarın, sokağın durumu ortada. Bornova’da geçen seçim ittifak ile aldığımız oyu, tek başımıza geçmeyi hedefliyor. Biliyoruz ki İzmirliler ittifakı sandıkta kuracak, Atatürk’ün partisi olan CHP’ye omuz verecektir. Bu seçimde partimize oy veren seçmeni yerel yönetimlerimizle mutlu ederek, genel seçimlerde de oy vermeye devam etmelerini, partimizi iktidara taşımalarını sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.