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Dünya genelinde 600 milyon kadar kedi insanlarla bir arada yaşıyor. Peki, kediler onlara seslendiğimizde nasıl tepki veriyor? Kediler sesimizi sadece mama vereceğimiz zaman mı tanıyor? Yoksa gerçekten de kendi isimlerini öğrenebiliyorlar mı?