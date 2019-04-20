Kediler isimlerini öğrenebiliyor
Kediler isimlerini öğrenebiliyor
20 Nisan 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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Dünya genelinde 600 milyon kadar kedi insanlarla bir arada yaşıyor. Peki, kediler onlara seslendiğimizde nasıl tepki veriyor? Kediler sesimizi sadece mama vereceğimiz zaman mı tanıyor? Yoksa gerçekten de kendi isimlerini öğrenebiliyorlar mı?
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Konuyu incelemeye alan Tokyo Üniversitesi’nden Atsuko Saito ve ekibi bu soruların yanıtını bulabilmek için bazı testler yaptı.
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İlk testte araştırmacılar kedi beslenen 11 evi ziyaret ederek sahiplerinden kedilerine beş keli
meyle seslenmelerini istedi. Kelimelerin uzunluğu ve ritmi kedinin ismine benziyordu ve beşinci kelime ise kedinin adıydı. Ve 11 kediden 9’u adını duyduğu zaman kafasını çevirerek kulaklarını dikti.
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İkinci test 20 ev kedisiyle tekrarlandı ama bu sefer kelimeleri yabancılar telaffuz etti. 20 kediden 11’i sadece kendi ismine tepki verdi. Son deneyde ise en az 5 kedinin bulunduğu evler ziyaret edidi. Bu sefer önce diğer kedilerin isimleri, son olarak da test edilen kedinin ismi söylendi.
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Sonuç olarak 24 kediden sadece 6 tanesi ismini duyduğunda tepki verdi. Anlaşıldığı üzere kediler isimlerini belli başlı deneyimlerle bağlantı kurarak öğrenebiliyor. Kedilerin de en az köpekler kadar iyi öğrendiğini ancak kedilerin bu bilgiyi göstermeye pek de gönüllü olmadığını gösteriyor.
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Yani bizi pekâlâ anlıyor fakat her seslendiğimizde yanıt vermek istemiyorlar.