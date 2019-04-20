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Kediler isimlerini öğrenebiliyor 20 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Dünya genelinde 600 milyon kadar kedi insanlarla bir arada yaşıyor. Peki, kediler onlara seslendiğimizde nasıl tepki veriyor? Kediler sesimizi sadece mama vereceğimiz zaman mı tanıyor? Yoksa gerçekten de kendi isimlerini öğrenebiliyorlar mı?
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Konuyu incelemeye alan Tokyo Üniversitesi’nden Atsuko Saito ve ekibi bu soruların yanıtını bulabilmek için bazı testler yaptı.