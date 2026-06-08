Cem Küçük’ten Tamar Tanrıyar’a 'rezil rüsva olursun' çıkışı: 'Hamileyim diye tehdit ettiğin...'

İnsanların özel hayatlarına ilişkin nereden servis edildiği bilinmeyen videoları paylaşması nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Tamar Tanrıyar isimli sosyal medya ünlüsünün bu kez hedefinde gazeteci Cem Küçük vardı.

Cem Küçük'ün Özgür Özel'i savunduğunu söyleyen Tanrıyar, "Cem Küçük, Özgür Özel’i savunmaya devam ederse onu da deşifre ederim, arşivim sağlam" şeklinde konuştu.

Küçük, Tanrıyar'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"SENİ DE SURİYE HATLARI ÜZERİNDEN ARIYORLAR"

Küçük yanıtında şu ifadelere yer verdi:

"Gelelim sana Tamar. Aynı çete seni de kullanıyor. Sen git, sahibin gelsin. Ben kimseye, düşmanlarıma bile belaltı vurmadım. Ama bundan sonra iş değişti.

Bu videoların bazılarını yurtdışından çekiyorsun. Seni de Suriye hatları üzerinden arıyorlar, hatta kendi kullandığın hattı bile değiştirdin.

"İŞ İNSANINI 'HAMİLEYİM' DİYE TEHDİT ETTİN KOCANIN DOSYASI YARGITAY'DA"

Diyarbakırlı iş insanını hamileyim yalanıyla nasıl tehdit ettiğin ortada.

Kocan Can Tanrıyar kırmızı bülten ile aranan Muhammet Yakut'a devletimiz ve hükümetimiz ile bilgi sızdırmaktan tutuklandı. Dosyası Yargıtay’da.

Üzerinize onlarca tapu var. Kimleri tehdit ederek ne servetler edindiğiniz ortada. Sizi kullananlar birkaç yıl sonra sizi tanımayacaklar. Ama hepiniz yaptığınız FETÖ yöntemlerinin bedelini ağır ödeyeceksiniz. Belaltı işleri yapanların sonu hukuki anlamda hiç iyi olmadı. Örnek FETÖ.

Sana da son uyarım. Yoksa rezil rüsva olursun."