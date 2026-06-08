Kılıçdaroğlu ekibinde Gürsel Tekin çatlağı mı?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı, siyasetteki yansımalarını sürdürüyor.

Kararın ardından Özgür Özel’in genel başkanlığı düşerken, seçilmiş CHP yönetimi de görevden alındı. Süreç sonucunda genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, kısa süre içerisinde kendisiyle hareket eden yirmi beş kişilik milletvekili grubunu partinin çeşitli kademelerine yerleştirdi.

Ancak yeni oluşturulan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan bu yönetime yönelik CHP tabanından ve yurttaşlardan gelen eleştirilere parti içi anlaşmazlıklar da eklendi.

KULİSLERDE 'TEKİN' RAHATSIZLIĞI

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde yer alan bazı isimler, yaşanan sürece ve alınan kararlara yönelik tepkiler nedeniyle atanmış CHP yönetimine mesafeli bir tutum sergilemeye başladı.

Kulislerden yansıyan bilgilere göre, söz konusu rahatsızlığın merkezinde daha önce İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak da atanan Gürsel Tekin bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun en dikkat çeken destekçilerinden biri olarak öne çıkan Tekin'in yeni dönemde bu denli belirleyici bir rolde olması, kadro içindeki bazı kesimlerin tepkisini çekiyor.

TV AÇIKLAMALARI TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Özellikle televizyon ekranlarında değerlendirmelerde bulunan isimlerin ve Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in kararlardaki etkinliği, parti içindeki ayrışmayı belirginleştiriyor. Mahkeme kararı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videoyu ve yaptığı çağrıları destekleyen isimlerin, bugün yönetime mesafeli olmalarının temelinde de bu yetki paylaşımının yattığı ifade ediliyor.

Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu cephesine çağrılarda bulunan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı'nın da sürece mesafeli yaklaşan isimlerin başında yer aldığı belirtiliyor. Yönetim anlayışından rahatsızlık duyan isimlerin henüz ortak bir hareket planı oluşturmadığı bilinirken; Gürsel Tekin’in iktidara yakın haber kanallarında Kılıçdaroğlu'nun siyasi yol haritasına yönelik yaptığı açıklamaların, söz konusu çatlağı daha da derinleştirdiği kulislerde sıkça dillendiriliyor.