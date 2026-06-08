Kamu ve seçim hukuku uzmanları “kurultay yapılabilir” dedi, Kılıçdaroğlu tarafı kabul etmedi

CHP'de mutlak butlan kararının ardından, gündem kurultay tartışması. Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları mahkemenin tedbir kararını gerekçe göstererek, "tedbir kalmadıkça kurultayın yapılamayacağını" savunuyor. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve kurmayları ise kurultay yapılmasını, tartışmaların dinmesini istiyor.

UZLAŞI ZEMİNİ ARZULANDI

Bu tartışamalar kapsamında ise CHP’de taraflar arasında uzlaşı arayan bazı isimlerin devreye girmesi üzerine, Özgür Özel’in görevlendirdiği avukatlar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının, olağanüstü kurultayın yapılıp yapılamayacağını görüşmek üzere bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

KILIÇDAROĞLU REDDETTİ

Edinilen bilgilere göre; Özgür Özel tarafı, seçim hukukunda uzman isimlerin bu toplantıda bulunmasını ve kurultayın yapılıp yapılamayacağına ilişkin somut değerlendirmelerini ortaya koymasını önerdi. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı bu teklifi kabul etmedi.

UZMANLARIN MAKALELERİ MASADA

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun bir avukatı ile Özgür Özel’in bir avukatı dün bir araya geldi.

Özgür Özel’in avukatı, toplantıya katılamayan kamu ve seçim hukuku uzmanlarının, “tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını” ortaya koyan makalelerini ve görüşlerini iletti. Ayrıca bu konuda en yetkin hukukçulardan oluşacak bir "Hakem Heyeti" kurulmasını ve o heyetin ortak bir görüş geliştirmesini de önerdi. Bu teklif de Kılıçdaroğlu tarafınca kabul görmedi.

KILIÇDAROĞLU UZMAN YERİNE, AVUKATINA SARILDI

Kılıçdaroğlu’nun avukatının ise kurultayın yapılamayacağına ilişkin, seçim hukuku uzmanlarına ait herhangi bir görüşü, makaleyi ya da somut bir düzenlemeyi ortaya koyamadığı, kendi görüşü olarak “kurultayın yapılamayacağını” ileri sürdüğü bildirildi.

'YARGI SÜRECİ İÇİN UMUT VERDİ

Özgür Özel tarafı bu durumu, Kılıçdaroğlu tarafının elinde, ilerleyen yargı süreçlerine ilişkin bilimsel ya da hukuki bir görüş ve hazırlık olmadığının görüldüğünü bunun da kurultayın yapılmasına dair yargı süreçlerine ilişkin olumlu beklentiyi güçlendirdiği şeklinde yorumluyor.

'İRADEYİ TEMSİL EDENLERİN DURUMUNU KALDIRMAZ'

Özel tarafı toplantıda hukukçular Prof. Dr. Muhammet Özekes ile Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu'nun hazırladığı makaleleri örnek gösterdi. Özekes makalesinde; "Tedbiren tüzel kişilik için yönetim atanmış olması, tüzel kişiliğin aslî iradesini ve o iradeyi temsil edenlerin durumunu ortadan kaldıramaz ve onun yerine geçemez. Mahkeme kararında da bu yönde bir belirleme yoktur. O sebeple, ilgili mevzuat ve tüzel kişiliğin iç düzenlemeleri kapsamında, süreçlerin işletilmesine, genel iradesinin devamına, karar almasına engel yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

'AYM'YE BAŞVURULABİLİR'

Kanadoğlu ise makalesinde; "Sonuç olarak belirtmek gerekir ki tedbir kararına rağmen olağanüstü kurultay süreç SPK hükümlerine uygun bir şekilde işletilmelidir. Tedbir kararı devam ettiği sürece olağanüstü kurultay yapılamayacağı tezi ileri sürülerek kurultay sürecinin engellenmesi ihtimalinde ise tedbir kararına ilişkin olağan kanun yolları tüketilmesinin ardından AYM'ye bireysel başvuruda bulunulmalıdır. Bu başvuruda, temel hak ihlali iddiasının yanı sıra geçici tedbir talep edilmelidir. AYM'nin de bir an önce harekete geçerek talepleri değerlendirmesi gerekmektedir" değerlendirmesine yer verdi.