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Yolda buldular! 3 gözü var 2 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Yolda buldular, görür görmez olağanüstü olduğu anlaşıldı. Üç gözü vardı ve hepsi görüyordu.
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40 santimetrelik yılanın bulunduğu nokta, Avustralya Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Humpty Doo kasabası. Hayvanın resimlerini Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (NTPWC) sosyal medya hesabından paylaştı. Monty Python adı verilen üç gözlü yılan resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.