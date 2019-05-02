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NTPWC yetkilileri, "Üçüncü gözün gelişimin embriyonik aşamasının çok erken evresinde geliştiği genel olarak kabul edildi. Bunun çevresel faktörlerden dolayı olması pek mümkün görünmüyor ve neredeyse kesin olarak doğal bir durum olduğu sanılıyor. Çünkü sürüngenlerde şekil bozukluğu oldukça yaygın görülen bir durum" açıklamasını yaptı.