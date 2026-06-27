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Adalar Belediyesi'nde CHP'nin adayı Medine Pamuk Belediye Başkan Vekili seçildi

Adalar Belediyesi'nde CHP'nin adayı Medine Pamuk Belediye Başkan Vekili seçildi

27.06.2026 11:11:00
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Haber Merkezi
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Adalar Belediyesi'nde CHP'nin adayı Medine Pamuk Belediye Başkan Vekili seçildi

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP’nin adayı Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.
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CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi 23 Haziran'da sabaha karşı tutuklanmıştı.

Tutuklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'nın Akpolat'ı görevden uzaklaştırması üzerine bu sabah Adalar Belediyesi Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapıldı.

MEDİNE PAMUK BAŞKANVEKİLİ OLDU

Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu Neriman Erduman Konferans Salonu'nda yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Medine Pamuk ile AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı.

Toplam 7 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 1 ve 1 geçersiz oy; ikinci turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 2; üçüncü turda da Pamuk 5, Türkyılmaz 2 oy alınca yeterli orana ulaşılamadı ve seçim dördüncü turla devam etti.

Son turda CHP'nin adayı Medine Pamuk 5 oy alarak Adalar Belediyesi Başkanvekili seçildi.

İlgili Konular: #Adalar Belediyesi

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