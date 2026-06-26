'Polisin içindeki köstebekler' iddiasının ardından gözaltına alınmıştı... Gazeteci Ali Çağatay tutuklandı

Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili sosyal medya platformlarında emniyet teşkilatına yönelik ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağatay, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başsavcılık açıklamasında, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gözaltı talimatı verildiği, adli sürecin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

"POLİSİN İÇİNDEKİ KÖSTEBEKLER" İDDİASI

Soruşturmaya konu olan paylaşımda Ali Çağatay, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 33 saat içinde bulunmasına ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu.

Çağatay, paylaşımında, Karaal'ın kısa sürede bulunmasının "polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon" olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İddianamenin bir yerinde, var olduğu iddia edilen 500 kg altının kokusunu alan bir grup polis, dışardan bir çeteye operasyonu taşere ediyor, 'namuslu polisler' ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal'ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Yoksa, 33 saatte İstanbul'da bir kişiyi bulmak ancak FBI filmlerinde olur."