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Son dakika... Kadir İnanır hayatını kaybetti

Son dakika... Kadir İnanır hayatını kaybetti

26.06.2026 18:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın unutulmaz jönü ve Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 77 yaşında hayatını kaybetti.
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Bir aydan uzun süredir entübe olarak tedavisi süren Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Usta oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 77 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç günlük yoğun bakım süreci sonrası 21 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.

İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” demişti.

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