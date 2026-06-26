Son dakika... Kadir İnanır hayatını kaybetti

Bir aydan uzun süredir entübe olarak tedavisi süren Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Usta oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 77 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç günlük yoğun bakım süreci sonrası 21 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.

İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” demişti.

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