Ricky Martin LGBTİ yürüşünde
Ricky Martin LGBTİ yürüşünde
10 Haziran 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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Eşcinsel olduğunu dünyaya açıklayan ünlü şarkıcı Ricky Martin, Porto Riko’daki LGBTİ Yürüyüşü’ne (Gay Parade) katıldı.
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47 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, yürüyüş esnasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarını da selamladı.
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2010 yılında dünyaya eşcinsel olduğunu açıklayan Latin şarkıcı, Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli.
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Taşıyıcı anneden dünyaya gelen Valentino ve Matteo adlarında 10 yaşında ikizleri de bulunan Martin’in bu yılın başında üçüncü çocuğu dünyaya geldi.