Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Ricky Martin LGBTİ yürüşünde 10 Haziran 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Eşcinsel olduğunu dünyaya açıklayan ünlü şarkıcı Ricky Martin, Porto Riko’daki LGBTİ Yürüyüşü’ne (Gay Parade) katıldı.
Haber görseli
2
47 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, yürüyüş esnasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarını da selamladı.