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EPDK'den milyonlarca aboneyi ilgilendiren hamle: Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarında büyük değişiklik yolda

EPDK'den milyonlarca aboneyi ilgilendiren hamle: Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarında büyük değişiklik yolda

26.06.2026 10:44:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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EPDK'den milyonlarca aboneyi ilgilendiren hamle: Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarında büyük değişiklik yolda

EPDK, elektrik, su ve doğalgaz tüketim verilerini tek bir merkezde toplayacak kapsamlı bir dijital altyapı projesi üzerinde çalışıyor. Geliştirilen ve 'Milli Akıllı Sayaç Sistemi' olarak adlandırılan sistemle birlikte aboneler tüm tüketim bilgilerini tek bir platform üzerinden anlık olarak takip edebilmesi hedefleniyor.
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Türkiye'de enerji ve altyapı hizmetlerinde yeni bir dijital dönüşüm süreci için hazırlıklar sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca abonenin fatura ve tüketim verilerini tek merkezde toplayacak kapsamlı bir dijital altyapı projesi üzerinde çalışıyor.

Proje kapsamında elektrik, su ve doğalgaz tüketim bilgilerinin entegre bir sistem üzerinden izlenmesi amaçlanıyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ VERİLERİ AYNI SİSTEMDE TOPLANACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, EPDK uzmanlarının yürüttüğü çalışmalarda mevcut elektrik sayaçlarının, ilerleyen dönemde su ve doğalgaz tüketim verilerinin de entegre edildiği ortak bir dijital altyapının merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Gerekli mevzuat düzenlemeleri ve teknik altyapının tamamlanmasının ardından, su ve doğalgaz sayaçlarından elde edilen verilerin de doğrudan akıllı elektrik sayaçları üzerinden okunabilmesi hedefleniyor.

TÜM TÜKETİM VERİLERİ TEK UYGULAMADA TOPLANACAK

Yeni altyapının devreye alınmasıyla birlikte abonelerin elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini farklı kurumların uygulamalarını kullanmadan tek bir platform üzerinden takip edebilmesi planlanıyor.

Sistemin kullanıcılarına sağlayacağı başlıca avantajlar şöyle sıralanıyor:

  • Tüketim miktarlarının tek ekrandan anlık olarak takip edilebilmesi.
  • Geçmiş dönem faturaları ile kullanım verilerinin kolayca karşılaştırılabilmesi.
  • Dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığının azaltılmasıyla operasyonel maliyetlerin düşürülmesi.

KIRSAL BÖLGELER İÇİN HİBRİT İLETİŞİM ALTYAPISI PLANLANIYOR

Projenin kurulum sürecinde özellikle kırsal bölgelerde yaşanabilecek coğrafi ve teknolojik kısıtlamalar da dikkate alınıyor.

Uzmanlar, ilk aşamada bu bölgelerde iletişim kaynaklı bazı zorlukların yaşanabileceğini belirtirken, bu alanlar için hibrit bir haberleşme altyapısının planlandığını ifade ediyor.

Bu kapsamda elektrik hatları üzerinden veri iletimi sağlayan teknolojiler ile radyo frekansı tabanlı sistemlerin birlikte kullanılması öngörülüyor.

Ayrıca yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve sistemin ülke genelinde kesintisiz şekilde uygulanabilmesi amacıyla AR-GE çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlgili Konular: #doğalgaz #epdk #elektrik #sayaç

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