ABD'yi son saniyede yıktık: A Milli Takım, Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

2026 Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında A Milli Takımımız, ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta SoFi Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takım, 3-2'lik skorla kazandı.

ABD, 3. dakikada Auston Trusty ile 1-0 öne geçti. A Milli Takım, 10. dakikada Arda Güler ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ABD, Sebastian Berhalter'in 49. dakikada attığı golle A Milli Takım karşısında durumu 2-2'ye getirdi.

A Milli Takım, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

Dünya Kupasında Avustralya ve Paraguay'a kaybeden A Milli Takım, ABD beraberliği ile turnuvayı 1 puanla tamamladı. ABD, 7 puanla grup lideri olarak üst tura yükseldi.

Karşılaşmadan dakikalar | Türkiye 3-2 ABD

98' GOOOL | Arda Güler'in rakibine attığı şık bacak arası çalımın ardından top Mert Müldür'e, oradan Salih Özcan'a geldi. Salih'in ceza sahasının solundan çıkardığı pasta Can Uzun'un şutu savunmadan sekti. Dönen topu iyi takip eden Kaan Ayhan, son dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

90' Milli takımımızda İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür oyuna dahil olurken, Oğuz Aydın ile Barış Alper kenara geldi.

86' ABD'de McKennie oyundan alınırken, Tillman mücadeleye dahil oldu.

84' Milli Takımımızda oyuncu değişikliği yaşandı. Çağlar Söyüncü ve Can Uzun oyuna dahil olurken, Kenan Yıldız ile Zeki Çelik kenara geldi.

83' Arda Güler'in şık çalımlarla başlattığı atakta top sırasıyla Kenan, Orkun, Barış Alper ve Oğuz Aydın'la buluştu. Oğuz'un içeri çevirdiği topa dokunan olmayınca ABD savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

79' Milli Takımımız etkili geldi. Barış Alper sağ kanattan taşıdığı topu ceza yayı üzerindeki Arda Güler'e aktardı. Arda'nın bekletmeden sol taraftaki Kenan Yıldız'a çıkardığı pasın ardından Kenan'ın şutu kaleci Turner'ın kucağında kaldı.

76' ABD'de Reyna, Aaronson ve Scally kenara gelirken; Zendejas, Dest ve Freeman oyuna dahil oldu.

72' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

71' Arda Güler'in Barış Alper'e gönderdiği pasta ABD savunması ile kaleci Turner arasında kısa süreli bir anlaşmazlık yaşandı. Pozisyonun devamında Turner topu kontrol ederek tehlikeyi büyümeden önledi.

66' Milli Takımımız hızlı çıktı. Salih Özcan'ın orta alanda kazandığı topun ardından Orkun Kökçü, sol kanattaki Kenan Yıldız'ı gördü. Kenan'ın pasında topla buluşan Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği topu ABD savunması uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

62' Berhalter'ın sol kanattan Pulisic'e gönderdiği pasın ardından Uğurcan Çakır harika bir refleksle şutu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Reyna ise istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

58' ABD'de Christian Pulisic oyuna dahil olurken, Timothy Weah kenara geliyor.

54' Milli Takımımız orta alanda kazandığı topla hızlı çıkmak istedi. Barış Alper'in Kenan Yıldız'a göndermek istediği pası ABD savunması araya girerek kesti ve tehlikeyi önledi.

52' ABD etkili çıkmaya çalıştı. Aaronson'un orta alandan savunma arkasına gönderdiği pasta Pepi hareketlendi ancak Ozan Kabak'ın yakın takibi sayesinde top Uğurcan Çakır'da kaldı.

49' GOL | ABD beraberliği yakaladı. McKenzie'nin kullandığı uzun taç atışında savunmamızdan seken top ceza sahası dışına açıldı. Berhalter, gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi.

42' ABD sağ kanattan etkili geldi. McKennie'nin içeri çevirmek istediği topa savunmamız zamanında müdahale etti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.

38' Orta alanda Orkun Kökçü ile Arda Güler'in yaptığı verkaçın ardından Arda ceza sahası önünde şutunu hazırladı ancak ABD savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

35' Milli Takımımız etkili paslarla rakip yarı alana yerleşti. Arda Güler sağ kanatta Oğuz Aydın'la verkaç yaptı. Oğuz'un pasında yeniden topla buluşan Arda, tek dokunuşla ceza sahasına kaçan Barış Alper'i görmek istedi ancak pasın şiddeti fazla olunca top auta çıktı.

31' GOOOL | Arda Güler'in orta alandan başlattığı atakta top sırasıyla Kenan Yıldız, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü ile buluştu. Ceza sahası içinde gelen pasa dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlara göndererek bizi öne geçiren isim oldu.

30' ABD'nin McKenzie ile bulduğu gol geçerlilik kazanmadı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından hakem golü iptal etti.

19' Berhalter, Salih Özcan'a yaptığı faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

16' Milli Takımımız hızlı çıkmak istedi. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına kaçırmak istediği Barış Alper'e gönderdiği pası ABD savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

13' Aaronson'un ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı. Milli kaleci topu kontrol ederek tehlikenin büyümesine izin vermedi.

10' GOOOL | Barış Alper'in ceza sahasının sağ çaprazından içeri çevirdiği pasta Arda Güler topla buluştu. Genç yıldız yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

8' Arda Güler'in orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun topa Barış Alper hareketlendi ancak ABD savunması araya girdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' GOL | Köşe vuruşunda açılan ortada topla buluşan Auston Trusty meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.