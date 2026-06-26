Mahkemeden 'kurultay' yanıtı: Yandaşlar ve butlancılar çarpıttı, gerçek ortaya çıktı

CHP’nin seçilmiş yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamıyoruz” açıklaması nedeniyle mutlak butlan kararını veren mahkemeye kararın tavzih edilmesini (açıklanmasını) isteyen bir başvuru yaptı.

CHP’nin başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Karara gerekçe olarak “hükmün tavzihine gereken bir durum bulunmadığı, hükümde belirsiz olmadığı” belirtildi.

AKP'ye yakın medyada CHP'deki 'mutlak butlan' krizini yakından takip etmesiyle öne çıkan TGRT Haber ise "Mahkemeden Özel'e 'Kurultay yapılamaz' cevabı' ifadeleriyle servis etti. Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteciler de mahkemenin yanıtını benzer şekilde sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"MAHKEME ESASTAN DEĞİL USULDEN REDDEDİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mahkemenin yanıtının bu şekilde sunulmasının çarpıtma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Karar metnindeki gerçekler iddiaların aksi şekilde. Başvuruyu yapan Genel Başkanımız Özgür Özel veya ekibi değil, davaya taraf olmadığı belirtilen Tülin Apak isimli bir vatandaş. Mahkeme "kurultay yapılamaz" demiyor. Mahkeme, başvuruyu esastan değil, usulden reddediyor. Gerekçesinde "Sen bu davanın tarafı değilsin, dışarıdan gelip kararın açıklanmasını (tavzih) isteyemezsin" diyor.

Davanın tarafı olmayan birinin usulden reddedilen dilekçesini, "kurultaya yargı engeli" veya "Özgür Özel'e ret" diye sunmak hukuki cehalet değilse bilinçli bir manipülasyondur."