Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Kapat

Şeyma Subaşı'ndan sevgilisine şaşırtan hediye 12 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile anlaşmalı olarak boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisine sürpriz yaptı
Haber görseli
2
İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen sevgilisi ile İstanbul turu yapmıştı.