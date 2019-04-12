Şeyma Subaşı'ndan sevgilisine şaşırtan hediye
Şeyma Subaşı'ndan sevgilisine şaşırtan hediye
12 Nisan 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile anlaşmalı olarak boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisine sürpriz yaptı
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İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen sevgilisi ile İstanbul turu yapmıştı.
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Daha sonra sevgilisyle birlikte New York'a giden Şubası sevgilisine hediye aldı.
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Subaşı’nın kendisine aldığı boks eldivenlerinin fotoğrafını çeken Guido Senia, sosyal medya hesabından teşekkür etti.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla kızı Melisa'yı çok özlediğini duyuran Subaşı, şimdi de kızının baş harfini dövme yaptırdı.
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