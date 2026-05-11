Halk TV'de istifa depremi sürüyor: Remziye Demirkol da kanalla yollarını ayırdı

Halk TV’de istifa dalgası devam ediyor.

Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler ve Gözde Şeker'in ardından Halk TV spikeri Remziye Demirkol da kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Demirkol, açıklamasını kişisel sosyal medya hesabından yaptı.

"İSTİFA VERDİM BU SABAH..."

Demirkol, X'ten yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim bu sabah itibariyle… Halk TV’de çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri ve dostlukları için teşekkür ediyorum ve tabii sizlere de…"

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan’da Halk TV’den ayrıldığını açıklamıştı. Yıllardır sunduğu ‘Neden-Sonuç’ programı yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, “Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var” demişti.

Ardından 8 Mayıs’ta ise Sorel Dağıstanlı kanaldan ayrıldığını, “5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek’in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı” ifadeleriyle duyurmuştu.

Ardından Buket Güler de bugün kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.

9 Mayıs’ta da Buket Güler kanalla yollarını ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güler şunları yazdı:

“Yaşananların ardından benim de sizlerle paylaşmak istediklerim var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Halk TV ile yollarımı ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim. Yıllarca editöryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim. Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik!”

Buket Güler’in ardından Halk TV spikeri Gözde Şeker de kanaldan ayrılacağını duyurmuştu.

Şeker dün akşamki haber bülteni sunumunun sonunda “Yarın benim Halk TV’deki son yayınım olacak” demişti.