Son Dakika... AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu... CHP'den Burcu Köksal kararı: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi!

CHP MYK, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

"ŞİMDİ GÜLE GÜLE NEREYE GİDERSE GİTSİN"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Emre, Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi, tedbirli olarak, buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin."

"PARTİ SUÇU OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİK"

Emre ayrıca, “Biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk ve kendisinin genel başkanımızın dahil hiçbir telefona çıkmaması, hiçbir habere cevap vermemesi bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye olup olmadığına da baktık - öyle ya istifa etmiş mi etmemiş kaydına - üye olarak görünüyordu. O nedenle bu işlemi biz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardından Köksal’a yakınlığı ile bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.