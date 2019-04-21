CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! İşte ilk fotoğraflar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! İşte ilk fotoğraflar
21 Nisan 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırına uğradı.
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti.
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Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, burada bir grubun saldırısına uğradı. Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nu etrafını sararak saldırıyı önleme çalıştı.
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Kılıçdaroğlu, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü.
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Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.
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