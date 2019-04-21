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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! İşte ilk fotoğraflar 21 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırına uğradı.
Haber görseli
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti.