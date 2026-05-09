Seda Selek'ten Barış Yarkadaş'a Halk TV yanıtı: 'Siyasi hesaplarınızı gazetecilerin sorunlarına alet etmeyin'

Gazeteci Seda Selek’in ardından Sorel Dağıstanlı’nın da Halk TV’den ayrılması kamuoyunda gündem oldu.

Selek ve Dağıstanlı’nın açıklamalarında “Halk TV’deki yönetim anlayışı” ve “fikir ve ifade özgürlüğüne müdahale” vurguları dikkat çekti.

Gazeteci Sorel Dağıstanlı, 8 Mayıs tarihinde Halk TV'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dağıstanlı, ayrılık gerekçesinin gazeteci Seda Selek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı olduğunu söylemişti. Selek ise ayrılık gerekçesini "İstifamın sebebi sadece Halk Tv'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır., Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir. Bu mesleğin bilinmemesi ve ısrarla doğasına aykırı tutum ve davranışlardır" ifadeleri ile duyurmuştu.

BARIŞ YARKADAŞ'A TEPKİ

Halk TV'ye ilişkin tartışmalar kamuoyunda sürerken Barış Yarkadaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.

Geçen hafta Halk TV'den ayrılan gazeteci Seda Selek, Yarkadaş'ın iddialarına yanıt verdi.

Selek, şunları yazdı:

"Kendi siyasi hesaplarınızı gazetecilerin ortak sorunlarına, hak arayışına alet etmeyin. Biraz saygınız olsun! Bu yalanların arada kaynayacağını mı sandınız? Halk Tv'de iddia ettiğiniz gibi editoryal baskı ve müdahaleler olsaydı, ne ben ne de arkadaşlarım bunu kabul ederdik.

Biz gazeteciliği yaşatmaya çalıştıkça siz kirli siyasi hesaplarınızla emeği, dayanışmayı ve meslek onurunu gölgelemeye çalışıyorsunuz. Gerçekleri eğip bükerek kendinize alan açamazsınız!"

Kendi siyasi hesaplarınızı gazetecilerin ortak sorunlarına, hak arayışına alet etmeyin. Biraz saygınız olsun! Bu yalanların arada kaynayacağını mı sandınız? Halk Tv'de iddia ettiğiniz gibi editoryal baskı ve müdahaleler olsaydı, ne ben ne de arkadaşlarım bunu kabul ederdik. Biz… https://t.co/xIi2B7YITI — Seda Selek (@SedaSelek1) May 9, 2026

YARKADAŞ NE DEMİŞTİ?

Barış Yarkadaş, Halk TV'de yaşanan sorunun çalışanlara editoryal baskı ve müdahaleler olduğunu iddia etmişti.

Yarkadaş sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"HALK TV’deki tek sorun sendikasız çalıştırma, açlık sınırında yaşamaya mahkum etme ve mobbing değil… HALK TV emekçileri, bunların yanı sıra inanmadıkları ve gerçek olmadığını bildikleri sözde haberleri yapmaya da zorlanıyor. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin tek bir eleştirel ve sorgulayıcı haber yapabilmek YASAKTIR Halk TV’de… HALK TV emekçilerinin görevi, partiden gelen bültenleri yayımlamak ve yolsuzlukların üstünü örtmektir. HALK TV çalışanları bu yüzden yoğun bir “editoryal baskı” altında tutulmaktadır.

Gazeteciler adeta “çamaşır makinesi” gibi yolsuzluk aklamaya zorlanmaktadır. Bu yüzden HALK TV’nin medyaya verdiği büyük zarar sadece ilk paragrafta özetlediğim olgulardan ibaret değildir. HALK TV bu haliyle bir partinin basın bürosudur. Başka da bir şey değildir. Görevi de haber vermek değil İÇİ BOŞ PROPAGANDALAR ile CHP’li olduğunu söyleyen siyasetçilerin yaptığı yolsuzlukları aklamaktır.

Somut örnek; HALK TV, Uşak Belediyesi’nden Özel’in aracı için ödendiği ortaya çıkan 7 MİLYON TL’yi ve bu büyük YOLSUZLUĞU konuşamaz. HALK TV, bu yolsuzluğun üstünü örter. Parti o yüzden her ay yüklü miktarda para veriyor zaten HALK TV’ye.. Maaşların bir kısmı bu şekilde ödeniyor zaten…"