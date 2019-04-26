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Poşetli mankenler ilgi çekti 26 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen moda haftası kapsamında birbirinden seçkin markalar yeni kreasyonlarını tanıttı. Joao Pimenta'nın yeni koleksiyonu için yapılan defile parçaların yanı sıra mankenlerin doğadaki plastik atıklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine geçirdikleri poşetler ilgi gördü.
Fotoğraflar: Reuters / AFP
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