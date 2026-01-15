AKP'de 'Bilal Erdoğan' krizi: Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın son dönemde katıldığı etkinlikler ve yaptığı açıklamalar, kamuoyunda “siyasete mi hazırlanıyor?” tartışmalarını beraberinde getirdi. Bu tartışmalar, AKP’li isimlerin peş peşe yaptığı değerlendirmelerle yeniden gündeme taşındı.

Tartışmalar, AKP’li eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın SÖZCÜ TV’ye verdiği röportajla alevlendi.

Arınç, Bilal Erdoğan’ın olası adaylığına ilişkin bir soruya, “Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Arınç’ın bu sözlerinin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bilal Erdoğan’a destek verdi. Metiner, paylaşımında bazı siyasetçilerin çocuklarının üst düzey görevlere gelmesinin eleştirilmediğini savunarak, konu Bilal Erdoğan olunca çifte standart uygulandığını ileri sürdü.

"BİLAL ERDOĞAN, ÜLKEYİ YÖNETECEK BİLGİYE SAHİP YETENEKLİ BİR VATAN EVLADIDIR"

Metiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı babaların oğulları milletvekili olabilir, parti genel başkanları, başbakan yardımcıları, bakan olabilir. Ama o baba Recep Tayyip Erdoğan ve o oğul Bilal Erdoğan olunca olmaz.

Bilmeyen de sanırki Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıksız- seçimsiz kendinden sonra yerine oğlunu bırakıyor. Millet kimi isterse onu seçer. Kimin oğlu olursa olsun.

HAMİŞ

Buradaki iki yüzlülüğe ve çifte standarta dikkat çekiyorum. Bilal Erdoğan’ın düşüncesi ve niyeti nedir bilmem. Ama Bilal Erdoğan bu ülkenin bir değeridir. Bu ülkeyi yönetecek bilgiye ve birikime sahip son derece yetenekli bir vatan evladıdır. Bilal Erdoğan’ın ismi gündeme geldiğinde “Burası Padişahlık rejimi yok!” diyenler nedense hem kendi oğullarını hem başka siyasetçilerin oğullarını her makama layık görürler. AK Parti içinden görünüp de Bilal Erdoğan’a tepkisini bu sözlerle dile getirenleri not etmek lazım. Çünkü sıkıntılarının sebebi başka."

Editör Notu: Metiner'in açıklamasındaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.