Hedefteki reklam panolarında AKP var

İBB’ye yönelik operasyonların üzerinden 300 gün geçmesiyle AKP, İstanbul’un dört bir tarafında yeni bir reklam kampanyası başlattı. “Senin hayatından gidiyor” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, çok sayıda farklı ilçedeki reklam panosuna İBB ile ilgili çeşitli ithamların yer aldığı afişler asıldı. Trafikten park ücretlerine kadar İBB’ye yönelik çeşitli eleştirilerin yer aldığı kampanya afişleri, sosyal medya paylaşımlarıyla da desteklendi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil pek çok AKP’li, konu hakkında paylaşım yaparak kampanyaya destek verdi.

KONTROL TMSF’DE

Nisan ayında el konularak TMSF’ye devredilen 24 şirketten 12’sinin açık hava reklamcılığı şirketi olması dikkat çekmişti. Soruşturma kapsamında, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama ve Mecra Reklam başta olmak üzere İstanbul ve Türkiye’de açık hava reklamlarının önemli bir kısmını yöneten şirketlere kayyım atanmıştı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dahil toplam 10 büyük şehirde, 30 binden fazla reklam panosunun kontrolü TMSF’ye geçmişti.

Reklamlarla ilgili konuşulan detaylardan biri de açık hava reklam sektöründeki yoğun faaliyetleriyle tanınan İlbak ailesi oldu. İBB operasyonlarının ilk dalgasında gözaltına alınarak tutuklanan İlbak ailesinden Murat İlbak 2 Haziran’da, Yusuf İlbak ve Ali İlbak ise 9 Haziran’da etkin pişmanlık ifadesi vermeden tahliye edilmişti. Aynı zamanda CNBC-E kanalının da sahibi olan ailenin sahibi olduğu yönettiği holding, özellikle İBB’yi AKP’nin yönettiği dönemde belediyeden çok sayıda reklam ihalesi alarak büyümüştü. İlbak ailesinin ismi İBB iddianamesinde binden fazla kez geçmesine karşın aileden kimse sanık listesinde yer almadı.

‘ERKEN SEÇİM DUYGUSU’

Öte yandan, reklamcılık faaliyetleri gösteren Kapital Medya’nın da hissedarlarından olan, İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan, açık hava reklam şirketlerine el konulmasıyla ilgili “Açık havada gözü olmayanın siyasette izi olmaz. Açık hava reklamcılarının tutuklanmış olması bende erken seçime yaklaştığımız duygusu uyandırıyor” demişti.