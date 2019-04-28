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Kansere davetiye çıkaran 14 yiyecek! 28 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Uzmanlar, çoğumuzun dolabında olup, her gün tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı.
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Hidrojenize yağlar

Hidrojenize yağlar, işlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.