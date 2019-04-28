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Organik olmayan meyveler ve sebzeler



Organik olmayan ürünlerde atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi çok tehlikeli pestisitler bulunuyor. Atrazin, insanlarda ciddi sağlık ve üreme sorunlarına neden olduğu bilinen bir kimyasaldır. Avrupa ülkelerinde kullanımı yasalarca yasaklanmıştır, ancak ABD'de kullanılmaktadır. Ne yazık ki, ürünü yıkamak üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemiyor.

