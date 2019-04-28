Kansere davetiye çıkaran 14 yiyecek!
Kansere davetiye çıkaran 14 yiyecek!
28 Nisan 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
1
Uzmanlar, çoğumuzun dolabında olup, her gün tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı.
2
Hidrojenize yağlar
Hidrojenize yağlar, işlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.
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3
Beyaz un
Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasını sağlar.
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4
Yüksek fruktozlu mısır şurubu
Basitçe söylemek gerekirse bu tatlandırıcı, kanser hücrelerinin en sevdiği besin maddesi olarak açıklanıyor. Direkt kansere neden olmayabilir ancak kanser hücrelerinin hızla çoğalmasına ve büyümesine izin verir. Genel olarak rafine şeker ve özellikle paketlenmiş yemeklerde bulunur.
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5
GDO'lu gıdalar
Genetiği değiştirilmiş gıdalar bir laboratuvarda zararlılara karşı daha dayanıklı olacak ve sağlam şekilde nakliyeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılan açıklamaya göre; Amerika'da hemen hemen tüm tahıllarda (soya fasulyesi, buğday ve mısır) GDO'ludur. Ancak Avrupa'daki birçok ülke GDO'lu ürünleri yasakladı.
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6
Çiftlik somonu
ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.
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7
İşlenmiş, tütsülenmiş kırmızı etler
Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.
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8
Organik olmayan meyveler ve sebzeler
Organik olmayan ürünlerde atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi çok tehlikeli pestisitler bulunuyor. Atrazin, insanlarda ciddi sağlık ve üreme sorunlarına neden olduğu bilinen bir kimyasaldır. Avrupa ülkelerinde kullanımı yasalarca yasaklanmıştır, ancak ABD'de kullanılmaktadır. Ne yazık ki, ürünü yıkamak üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemiyor.
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9
Cips
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.
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10
Konserve yiyecekler
Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.
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11
Salamura gıdalar
Salamura gıdalar, nitratlar veya nitritler, tuz ve sirke kombinasyonu ile sertleştirilir. Ayrıca yapay renklendirici de eklenebilir. Sirkenin kendisi bazı sağlıklı niteliklere sahipken, turşu gibi gıdalardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar / nitritler sağlığınızı bozabilir.
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12
Yapay tatlandırıcılar
İnsanların kilo almamalarına yardımcı olmak için özel olarak yapılan tatlandırıcılardaki kimyasallar, özellikle aspartam, vücutta ciddi bir toksine dönüşür.
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13
Alkol
Fazla tüketilen alkolün ağız, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve meme kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir.
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14
Mikrodalgada patlamış mısır
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
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15
Sıcak içecekler
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borunuza zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir. Bilim insanları bunu 65 C olarak açıklıyor. (Habertürk)