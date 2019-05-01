Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Kapat

Kibariye'nin kızı evlendi 1 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Şarkıcı Kibariye ile Ali Küçükbalçık'ın kızları Birgül Küçükbalçık nişanlısı Bülent Burak Uçar ile dün Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi
Haber görseli
2
Kibariye ile Ali Küçükbalçık'ın 19 yaşındaki kızları Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de düzenlenen bir düğün töreniyle nişanlısı Bülent Burak'la dünyaevine girdi.