Kibariye'nin kızı evlendi
Kibariye'nin kızı evlendi
1 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Şarkıcı Kibariye ile Ali Küçükbalçık'ın kızları Birgül Küçükbalçık nişanlısı Bülent Burak Uçar ile dün Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi
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Kibariye ile Ali Küçükbalçık'ın 19 yaşındaki kızları Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de düzenlenen bir düğün töreniyle nişanlısı Bülent Burak'la dünyaevine girdi.
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Bundan 4 yıl önce Birgül Küçükbalçık’ın, sevgilisi Bülent Burak’la olan ilişkisine yaşları küçük olduğu için annesi Kibariye ve babası Ali küçükbalçık karşı çıkmıştı.
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Olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri, karakolluk olmuştu. Daha sonra Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak, 2018 senesinin Ekim ayında nişan yüzüklerini taktı.
Çift, dün akşam da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.
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Çiftin düğün törenine Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak damga vurdu.
Kibariye'nin 75 yaşındaki annesi Makbule Tokmak torununun düğününde sergilediği dans performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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